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путін і Сі Цзіньпін готуються до телефонної розмови цього тижня - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

путін планує провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном цього тижня. Вони обговорять поточну ситуацію на Близькому Сході, повідомив помічник президента рф.

путін і Сі Цзіньпін готуються до телефонної розмови цього тижня - росЗМІ

Президент росії владімір путін цього тижня проведе телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомив помічник президента рф юрій ушаков, під час бесіди вони обговорять зокрема ситуацію на Близькому Сході. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"путін на цьому тижні проведе телефонну розмову з Сі Цзіньпіном", - повідомив Ушаков.

Як зазначає видання, "в ході бесіди буде уділено увагу поточній ситуації на Близькому Сході".

Нагадаємо

14 червня російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Говорили про військову операцію Ізраїлю проти Ірану, а також про переговорив рф та України.

путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня14.06.25, 19:43 • 4820 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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