путин и лукашенко вскоре снова должны встретиться, в минске был "танец" без критических решений - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко вскоре должны встретиться снова. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что предыдущая встреча была "очередным танцем", передает корреспондент УНН.
Цитата
"Встреча путина и лукашенко – это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения", — сказал Кулеба.
Детали
Он добавил, что российский диктатор продолжает склонять александра лукашенко к содействию деятельности российских вооруженных сил.
"По сути, мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находится под контролем рф. Белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло. Насколько нам известно, в скором времени планируется еще одна встреча путина и лукашенко", - добавил министр.
Дополнение
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке выразил предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече в понедельник снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.