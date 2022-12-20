путин и лукашенко вскоре снова должны встретиться, в минске был "танец" без критических решений - Кулеба

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"Встреча путина и лукашенко – это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения", — сказал Кулеба.

Детали

Он добавил, что российский диктатор продолжает склонять александра лукашенко к содействию деятельности российских вооруженных сил.

"По сути, мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находится под контролем рф. Белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло. Насколько нам известно, в скором времени планируется еще одна встреча путина и лукашенко", - добавил министр.

Дополнение

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке выразил предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече в понедельник снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.