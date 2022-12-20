путін і лукашенко невдовзі знову мають зустрітися, у мінську був "танок" без критичних рішень - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін та самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко невдовзі мають зустрітись знову. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що попередня зустріч була "черговим танком", передає кореспондент УНН.
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"Зустріч путіна і лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення", — сказав Кулеба.
Деталі
Він додав, що російський диктатор продовжує схиляти олександра лукашенка до сприяння діяльності російських збройних сил.
"По суті, ми можемо говорити, що низка об'єктів військової інфраструктури білорусі і певна частина її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем рф. Білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Але нічого драматичного на цій зустрічі не відбулося. Наскільки нам відомо, незабаром планується ще одна зустріч путіна і лукашенка", - додав міністр.
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловив припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі у понеділок знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.