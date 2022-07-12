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путин 19 июля хочет в Тегеране встретиться с Эрдоганом

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. российский диктатор владимир путин на следующей неделе посетит Иран, где, в частности, должен встретиться с президентами Ирана Эбрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое заявление спикера кремля дмитрия пескова распространили росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств - гарантов Астанинского процесса", - сказал песков, уточнив, что визит состоится 19 июля.

песков добавил, что состоится встреча путина с президентами Ирана и Турции.

"Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Собственно, вчера мы сообщали о предстоящих контактах... между путиным и Эрдоганом, вот и встреча как раз тоже пройдет именно там", - сказал он.

Дополнение

11 июля президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с путиным.

На сайте кремля сообщалось, что планируется в ближайшее время российско-турецкая встреча на самом высоком уровне.

Также сообщалось, что Эрдоган после путина побеседовал с Зеленским.

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