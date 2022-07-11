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Эрдоган провел телефонные переговоры с путиным

Эрдоган провел телефонные переговоры с путиным

Киев • УНН

 • 152926 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на турецкий канал TRT Haber.

Детали

Сообщается, что в ходе беседы обсуждалась война россии с Украиной и вопросы, связанные с созданием безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, а также ситуация в Сирии.

«Президент Эрдоган подчеркнул важность расширения трансграничного механизма в Сирии. Эрдоган заявил, что настало время действовать в соответствии с планом ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», - сообщает канал.

Также отмечается, что президент Эрдоган подтвердил, что война «должна быть завершена прочным и справедливым миром путем переговоров», и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в оживление переговорного процесса.

Напомним

Ранее Президент Эрдоган сообщил журналистам о подготовке контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским и владимиром путиным по вопросу разблокирования украинских портов и возобновления экспорта продовольствия.

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