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У Эрдогана готовят новые переговоры с Зеленским и путиным

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил журналистам о подготовке контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским и владимиром путиным по вопросу разблокирования украинских портов и возобновления экспорта продовольствия. Об этом сообщают турецкие СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Турция может обеспечить транспортировку зерна через свою территорию. Ожидаем ответа от президентов Владимира Зеленского и владимира путина по данному вопросу", - сказал Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

Детали

Как отмечает агентство, турецкий лидер сообщил, что контакты по организации новых переговоров с президентами России и Украины продолжаются.

По данным газеты Hürriyet, Эрдоган также заявил, что около 20 турецких кораблей готовы помочь вывезти из страны пшеницу, ячмень, овес и другую продукцию в нуждающиеся страны.

Напомним

Как писал УНН, россия вывезла со временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской области более 500 тыс. тонн украденного украинского зерна.

В июне делегации миноборон Турции и рф провели переговоры по поводу выхода из украинских портов судов с зерном.

По данным минобороны рф, стороны отметили важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу "Азов Конкорд" выйти из порта Мариуполь.

Как сообщало турецкое издание Anadolu, по итогам переговоров между военными делегациями Турции и рф принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, россия и ООН) для обсуждения темы выхода судов с зерном из украинских портов.

Ранее на этой неделе премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки “к моменту истины” в вопросе разблокировки украинского зерна.

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