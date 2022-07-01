У Ердогана готують нові переговори із Зеленським та путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у п'ятницю повідомив журналістам про підготовку контактів з українським лідером Володимиром Зеленським та володимиром путіним щодо розблокування українських портів та відновлення експорту продовольства. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, пише УНН.
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"Туреччина може забезпечити транспортування зерна через свою територію. Очікуємо на відповідь від президентів Володимира Зеленського та володимира путіна з цього питання", - сказав Ердоган, якого цитує Anadolu.
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Як зазначає агентство, турецький лідер повідомив, що контакти щодо організації нових переговорів з президентами росії та України продовжуються.
За даними газети Hürriyet, Ердоган також заявив, що близько 20 турецьких кораблів готові допомогти вивезти з країни пшеницю, ячмінь, овес та іншу продукцію до країн, що потребують.
Нагадаємо
Як писав УНН, росія вивезла з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області понад 500 тис. тонн вкраденого українського зерна.
У червні делегації міністерств оборони Туреччини та росії провели переговори з приводу виходу з українських портів суден із зерном.
За даними міноборони росії, сторони наголосили на важливості двосторонньої взаємодії, яка дозволила турецькому суховантажу "Азов Конкорд" вийти з порту Маріуполь.
Як повідомляло турецьке видання Anadolu, за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини та росії прийнято рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Україна, росія та ООН) для обговорення теми виходу суден із зерном з українських портів.
Раніше цього тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ООН близькі “до моменту істини” у питанні розблокування українського зерна.