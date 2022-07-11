Ердоган провів телефонні переговори з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на турецький канал TRT Haber.
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Повідомляється, що під час бесіди обговорювалася війна росії з Україною та питання, пов'язані зі створенням безпечних коридорів для експорту зерна у Чорному морі, а також ситуація у Сирії.
«Президент Ердоган наголосив на важливості розширення транскордонного механізму в Сирії. Ердоган заявив, що настав час діяти відповідно до плану ООН щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі, повідомляє канал.
Також наголошується, що президент Ердоган підтвердив, що війна «має бути завершена міцним і справедливим миром шляхом переговорів», і заявив, що Туреччина готова зробити всілякий внесок у пожвавлення переговорного процесу.
Нагадаємо
Раніше Президент Ердоган повідомив журналістам про підготовку контактів з українським лідером Володимиром Зеленським та володимиром путіним щодо розблокування українських портів та відновлення експорту продовольства.