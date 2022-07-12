путін 19 липня хоче у Тегерані зустрітися з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. російський диктатор володимир путін наступного тижня відвідає Іран, де, зокрема, має зустрітися з президентами Ірану Ебрахімом Раїсі та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Таку заяву спікера кремля дмитра пєскова поширили росЗМІ, пише УНН.
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"Справді, готується поїздка президента до Тегерана. Там відбудеться зустріч глав держав - гарантів Астанинського процесу", - сказав пєсков, уточнивши, що візит відбудеться 19 липня.
пєсков додав, що відбудеться зустріч путіна з президентами Ірану та Туреччини.
"Окрім тристоронньої зустрічі звісно відбудуться і двосторонні. Власне, вчора ми повідомляли про майбутні контакти... між путіним та Ердоганом, от і зустріч якраз відбудеться саме там", - сказав він.
Доповнення
11 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним.
На сайті кремля повідомлялося, що планується найближчим часом російсько-турецька зустріч на найвищому рівні.
Також повідомлялося, що Ердоган після путіна поговорив із Зеленським.