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путін 19 липня хоче у Тегерані зустрітися з Ердоганом

путін 19 липня хоче у Тегерані зустрітися з Ердоганом

Київ • УНН

 • 90754 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. російський диктатор володимир путін наступного тижня відвідає Іран, де, зокрема, має зустрітися з президентами Ірану Ебрахімом Раїсі та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Таку заяву спікера кремля дмитра пєскова поширили росЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Справді, готується поїздка президента до Тегерана. Там відбудеться зустріч глав держав - гарантів Астанинського процесу", - сказав пєсков, уточнивши, що візит відбудеться 19 липня.

пєсков додав, що відбудеться зустріч путіна з президентами Ірану та Туреччини.

"Окрім тристоронньої зустрічі звісно відбудуться і двосторонні. Власне, вчора ми повідомляли про майбутні контакти... між путіним та Ердоганом, от і зустріч якраз відбудеться саме там", - сказав він.

Доповнення

11 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним.

На сайті кремля повідомлялося, що планується найближчим часом російсько-турецька зустріч на найвищому рівні.

Також повідомлялося, що Ердоган після путіна поговорив із Зеленським.

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