Пункты пропуска на линии разграничения с марта будут работать дольше

“С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00”, — говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Как сообщал УНН, 29 октября КПВВ перешли на зимний график работы.