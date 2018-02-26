Пункты пропуска на линии разграничения с марта будут работать дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта увеличивают время пропуска граждан. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00”, — говорится в сообщении.
В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
Как сообщал УНН, 29 октября КПВВ перешли на зимний график работы.