Пункти пропуску на лінії розмежування з березня працюватимуть довше
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з 1 березня збільшують час пропуску громадян. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“З 1 березня 2018 року всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік роботи. Зокрема, контрольно-пропускні операції осіб та транспортних засобів будуть здійснюватись щоденно з 07:00 до 18:30. Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00”, — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня КПВВ перейшли на зимовий графік роботи.