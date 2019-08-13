Пункт пропуска на границе со Словакией приостановит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Временное прекращение движения в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" со словацкой стороны ожидается в среду, 14 августа. Об этом УНН сообщили в преслужби ГУ ГФС в Закарпатской области.
"14 августа 2019 года в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" временно с 8:00 до 12:00 (среднеевропейского времени) из-за полного отключения электроэнергии будет приостановлено оформление и пропуск пассажирского и грузового транспорта", - указали фискалы.
Работы проводятся на словацкой стороне, добавили в ведомстве.
"Во избежание очередей, просим принять во внимание указанную информацию и, по возможности, планировать пересечение таможенной границы через другие пункты пропуска зоны деятельности Закарпатской таможни ГФС или других таможен", - посоветовали в ГФС.
Напомним, на украинско-молдавской границе открылся еще один общий пункт пересечения.