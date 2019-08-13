Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною призупинить роботу

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Тимчасове припинення руху у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" зі словацької сторони очікується у середу, 14 серпня. Про це УНН повідомили у преслужбі ГУ ДФС у Закарпатській області.

"14 серпня 2019 року у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" тимчасово з 8:00 до 12:00 (середньоєвропейського часу) через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспорту", - вказали фіскали.

Роботи проводяться на словацькій стороні, додали у відомстві.

"З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць", - порадили у ДФС.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні відкрився ще один спільний пункт перетину.

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