Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною призупинить роботу

"14 серпня 2019 року у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" тимчасово з 8:00 до 12:00 (середньоєвропейського часу) через повне відключення електроенергії буде припинено оформлення та пропуск пасажирського та вантажного транспорту", - вказали фіскали.

Роботи проводяться на словацькій стороні, додали у відомстві.

"З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць", - порадили у ДФС.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні відкрився ще один спільний пункт перетину.