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ПУМБ увеличивает кредитный лимит до 300 000 грн для карты “ВСЕМОЖУ Online”

Киев • УНН

 • 146 просмотра

ПУМБ системно улучшает условия кредитной карты “ВСЕМОЖУ Online”. Отныне максимальный кредитный лимит для физических лиц составляет 300 тысяч гривен. Это – одно из самых выгодных и больших предложений на украинском рынке.

ПУМБ увеличивает кредитный лимит до 300 000 грн для карты “ВСЕМОЖУ Online”

Оформить кредитную карту банка можно за несколько кликов — через мобильное приложение ПУМБ, без предоставления справок о доходах, даже находясь за границей и имея иностранный номер телефона.

"ВСЕМОЖУ Online" от ПУМБ — предлагает:

  • Кредитный лимит до 300 000 грн
    • Льготный период до 62 дней — никаких процентов, если полностью погасить задолженность в определенный срок
      • Процентная ставка — 2,99% в месяц после завершения льготного периода
        • Есть даже кредитные каникулы — возможность во время действия военного положения снизить комиссию до 0,5% на 3 месяца

          Кредитная карта ПУМБ — это действительно удобно:

          Мгновенное оформление — карту можно получить всего за 5 минут в приложении

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          ПУМБ — банк, только выгодный. Загружайте приложение и убедитесь сами!

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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