ПУМБ увеличивает кредитный лимит до 300 000 грн для карты “ВСЕМОЖУ Online”

Оформить кредитную карту банка можно за несколько кликов — через мобильное приложение ПУМБ, без предоставления справок о доходах, даже находясь за границей и имея иностранный номер телефона.

"ВСЕМОЖУ Online" от ПУМБ — предлагает:

Кредитный лимит до 300 000 грн

Льготный период до 62 дней — никаких процентов, если полностью погасить задолженность в определенный срок

— никаких процентов, если полностью погасить задолженность в определенный срок Процентная ставка — 2,99% в месяц после завершения льготного периода

2,99% в месяц после завершения льготного периода Есть даже кредитные каникулы — возможность во время действия военного положения снизить комиссию до 0,5% на 3 месяца

Кредитная карта ПУМБ — это действительно удобно:

✅ Мгновенное оформление — карту можно получить всего за 5 минут в приложении

✅ Гибкое управление лимитом — изменяйте сумму кредитного лимита самостоятельно, используя его во всех кредитных продуктах банка

✅ Платите частями — без первого взноса, без переплат, до 24 месяцев в более 800 магазинах и маркетплейсах по всей Украине

✅ Кэшбек до 20% — выбирайте категории или бренды, получайте большую выгоду при оплате кредитными средствами

А еще — "Магазины кэшбеков" в приложении, которые предоставляют доступ к более 100 интернет-магазинам с партнерским кэшбеком до 50%, даже за оплату наличными или картами других банков.

"Мы повысили максимальную сумму кредитного лимита до 300 тысяч гривен. При этом ПУМБ остается действительно выгодным банком для клиента — с низкими тарифами и всеми необходимыми услугами, доступными в приложении. Кредитная карта ВСЕМОЖУ Online стала удобным инструментом в жизни наших клиентов — когда пользоваться деньгами банка просто и выгодно", — отмечает Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу.

ПУМБ — банк, только выгодный. Загружайте приложение и убедитесь сами!