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ПУМБ збільшує кредитний ліміт до 300 000 грн для картки "ВСЕМОЖУ Online"

Київ • УНН

 • 486 перегляди

ПУМБ системно покращує умови кредитної картки “ВСЕМОЖУ Online”. Відтепер максимальний кредитний ліміт для фізичних осіб становить 300 тисяч гривень. Це — одна з найвигідніших і найбільших пропозицій на українському ринку.

ПУМБ збільшує кредитний ліміт до 300 000 грн для картки "ВСЕМОЖУ Online"

Оформити кредитну картку банку можна за декілька кліків — через мобільний застосунок ПУМБ, без надання довідок про доходи, навіть перебуваючи за кордоном і маючи іноземний номер телефону.

"ВСЕМОЖУ Online" від ПУМБ — пропонує:

  • Кредитний ліміт до 300 000 грн
    • Пільговий період до 62 днів — жодних відсотків, якщо повністю погасити заборгованість у визначений термін
      • Процентна ставка — 2,99% на місяць після завершення пільгового періоду
        • Є навіть кредитні канікули — можливість під час дії воєнного стану знизити комісію до 0,5% на 3 місяці

          Кредитна картка ПУМБ — це справді зручно:

          Миттєве оформлення — картку можна отримати всього за 5 хвилин у застосунку

           ✅ Гнучке керування лімітом — змінюйте суму кредитного ліміту самостійно, використовуючи його в усіх кредитних продуктах банку

          Сплачуйте частинами — без першого внеску, без переплат, до 24 місяців у понад 800 магазинах та маркетплейсах по всій Україні  

          Кешбек до 20% — обирайте категорії або бренди, отримуйте більшу вигоду при оплаті кредитними коштами  

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          "Ми підвищили максимальну суму кредитного ліміту до 300 тисяч гривень. При цьому ПУМБ залишається справді вигідним банком для клієнта — з низькими тарифами та всіма необхідними послугами, доступними у застосунку. Кредитна картка ВСЕМОЖУ Online стала зручним інструментом у житті наших клієнтів — коли користуватися грошима банку просто й вигідно", — зазначає Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

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          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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