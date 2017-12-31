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Пучдемон потребовал от Испании восстановить правительство Каталонии

Киев • УНН

 • 10773 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Карлес Пучдемон, бывший глава правительства Каталонии, в новогоднем поздравлении выдвинул испанскому правительству требование восстановить правительство региона, передает УНН со ссылкой на AFP.

Пучдемон потребовал от Испании восстановить правительство Каталонии

“Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, чтобы они возобновили в полномочиях всех тех, кого они устранили без разрешения каталонцев”, — заявил Пучдемон в Брюсселе.

Напомним, что 26 декабря экс-глава региона призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию.

Как сообщал УНН, в Каталонии прошли внеочередные выборы регионального парламента. Сторонники центристской либеральной партии “Граждане”, которая выступает за евроинтеграцию и единство с Испанией, отмечали получение первого места на выборах в каталонский парламент, хотя абсолютное большинство по итогам голосования — у их оппонентов, трех партий, выступающих за независимость Каталонии. По итогам подсчетов 99,9 процента бюллетеней победу одержали три партии, выступающие за независимость региона и которые суммарно получили 71 из 135 депутатских кресел в новом парламенте.

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