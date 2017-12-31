Пучдемон вимагає від Іспанії відновити уряд Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Карлес Пучдемон, колишній глава уряду Каталонії, у новорічному привітанні висунув іспанському уряду вимогу відновити уряд регіону, передає УНН з посиланням на AFP.
“Як президент я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує, щоб вони поновили в повноваженнях усіх тих, кого вони усунули без дозволу каталонців”, — заявив Пучдемон у Брюсселі.
Нагадаємо, що 26 грудня екс-глава регіону закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Каталонію.
Як повідомляв УНН, в Каталонії пройшли позачергові вибори регіонального парламенту. Прихильники центристської ліберальної партії “Громадяни”, яка виступає за євроінтеграцію та єдність з Іспанією, відзначали отримання першого місця на виборах в каталонський парламент, хоча абсолютна більшість за підсумками голосування — у їхніх опонентів, трьох партій, які виступають за незалежність Каталонії. За підсумками підрахунків 99,9 відсотка бюлетенів перемогу отримали три партії, що виступають за самостійність регіону і які сумарно здобули 71 зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.