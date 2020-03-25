ПЦУ может предоставить свои помещения для больных коронавирусной инфекцией - Епифаний

“Церковь — всегда со своим народом, даже в самые сложные времена... Помещение, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимости в епархиях по всей Украине. Поэтому и этот непростой период пройдем бок о бок вместе”, — написал Епифаний.

Он напомнил, что в соответствии с разъяснением Священного Синода можно, чтобы богослужения в храмах совершали только священнослужители и церковнослужители, без личного присутствия мирян.

“Мы и дальше будем совершать богослужения, приносить бескровную Жертву за всех и за все, зная, что каждый из вас приобщается к нашей общей молитве из дома, включая онлайн или телетрансляцию. В остальное время — в течение всей недели — двери наших храмов будут оставаться открытыми для каждого, для личной молитвы, общения, принятия Таинств”, — написал Епифаний.

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Митрополит также отметил, что “коронавирус буквально „закрыл“ людей дома, но он „открыл“ несколько другое — то, что было скрыто: недостатки в системах нашего жизнеобеспечения, в организации жизнедеятельности общин, в жизненных приоритетах”.

Как сообщал УНН, в связи с пандемией коронавируса религиозные конфессии Украины опубликовали заявления о мерах по противодействию COVID-19.