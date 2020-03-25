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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77693 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100781 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100184 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107776 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94640 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103924 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106248 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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ПЦУ может предоставить свои помещения для больных коронавирусной инфекцией - Епифаний

ПЦУ может предоставить свои помещения для больных коронавирусной инфекцией - Епифаний

Киев  •  УНН

 • 13332 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Православная Церковь Украины (ПЦУ) в случае необходимости предоставит свои помещения больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает УНН.

“Церковь — всегда со своим народом, даже в самые сложные времена... Помещение, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимости в епархиях по всей Украине. Поэтому и этот непростой период пройдем бок о бок вместе”, — написал Епифаний.

Он напомнил, что в соответствии с разъяснением Священного Синода можно, чтобы богослужения в храмах совершали только священнослужители и церковнослужители, без личного присутствия мирян.

“Мы и дальше будем совершать богослужения, приносить бескровную Жертву за всех и за все, зная, что каждый из вас приобщается к нашей общей молитве из дома, включая онлайн или телетрансляцию. В остальное время — в течение всей недели — двери наших храмов будут оставаться открытыми для каждого, для личной молитвы, общения, принятия Таинств”, — написал Епифаний.

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Митрополит также отметил, что “коронавирус буквально „закрыл“ людей дома, но он „открыл“ несколько другое — то, что было скрыто: недостатки в системах нашего жизнеобеспечения, в организации жизнедеятельности общин, в жизненных приоритетах”.

Как сообщал УНН, в связи с пандемией коронавируса религиозные конфессии Украины опубликовали заявления о мерах по противодействию COVID-19.

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