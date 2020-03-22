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У ПЦУ ще не вирішили чи будуть допускати прихожан до церкви у Великдень

У ПЦУ ще не вирішили чи будуть допускати прихожан до церкви у Великдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У ПЦУ ще не вирішували чи будуть пропускати прихожан на Великдень до церкви, чи буде лише трансляція онлайн. Про це в ефірі одного з каналів повідомив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи будуть обмеження для прихожан на Великдень через карантинні заходи, Епіфаній сказав:

"Поки що ми це питання не обговорювали. Бо поки що ми приходимо до середини посту і залишається ще до зустрічі свята Воскресіння Христового майже місяць, і тому ми будемо приймати відповідні рішення наближаючись до дати 19 квітня".

За його словами, таке рішення будуть приймати напередодні свята, керуючись тим, що відбуватиметься загалом в Україні.

Нагадаємо, Православна церква України опублікувала заяву у зв’язку з поширенням коронавірусу нового типу та оголошення пандемії на світовому рівні та карантинних заходів на території України.

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