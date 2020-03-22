У ПЦУ ще не вирішили чи будуть допускати прихожан до церкви у Великдень

КИЇВ. 22 березня. УНН. У ПЦУ ще не вирішували чи будуть пропускати прихожан на Великдень до церкви, чи буде лише трансляція онлайн. Про це в ефірі одного з каналів повідомив Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній, передає УНН.