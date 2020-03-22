В ПЦУ еще не решили будут ли допускать прихожан в церковь на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В ПЦУ еще не решали будут ли пропускать прихожан на Пасху в церковь, или будет лишь трансляция онлайн. Об этом в эфире одного из каналов сообщил Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний, передает УНН.
Отвечая на вопрос, будут ли ограничения для прихожан на Пасху из-за карантинных мероприятий, Епифаний сказал:
"Пока мы этот вопрос не обсуждали. Потому пока мы приходим к середине поста и остается еще до встречи праздника Воскресения Христова почти месяц, и поэтому мы будем принимать соответствующие решения приближаясь к дате 19 апреля".
По его словам, такое решение будут принимать накануне праздника, руководствуясь тем, что происходит в целом в Украине.
Напомним, Православная церковь Украины опубликовала заявление в связи с распространением коронавируса нового типа и объявления пандемии на мировом уровне и карантинных мероприятий на территории Украины.