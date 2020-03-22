В ПЦУ еще не решили будут ли допускать прихожан в церковь на Пасху

КИЕВ. 22 марта. УНН. В ПЦУ еще не решали будут ли пропускать прихожан на Пасху в церковь, или будет лишь трансляция онлайн. Об этом в эфире одного из каналов сообщил Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний, передает УНН.