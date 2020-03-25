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ПЦУ може надати приміщення для хворих на COVID-19 - Епіфаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Православна Церква України (ПЦУ) у разі потреби надасть свої приміщення хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає УНН.

“Церква — завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи.... Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування. Так ми будемо робити всюди, де є можливість та буде потреба, в єпархіях по всій Україні. Тож і цей непростий період пройдемо пліч-о-пліч разом”, — написав Епіфаній.

Він нагадав, що у відповідності до роз’яснення Священного Синоду можна, щоби богослужіння у храмах звершували лише священнослужителі та церковнослужителі, без особистої присутності мирян.

“Ми й надалі будемо звершувати богослужіння, приносити Безкровну Жертву за всіх і за все, знаючи, що кожен із вас долучається до нашої спільної молитви з дому, вмикаючи онлайн чи телетрансляцію. В інший час — протягом всього тижня — двері наших храмів залишатимуться відкритими для кожного, для особистої молитви, спілкування, прийняття Таїнств”, — написав Епіфаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПЦУ ще не вирішили чи будуть допускати прихожан до церкви у Великдень

Митрополит також зазначив, що “коронавірус буквально „закрив“ людей вдома, але він „відкрив“ дещо інше — те, що було приховане: недоліки в системах нашого життєзабезпечення, в організації життєдіяльності громад, у життєвих пріорітетах”.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з пандемією коронавірусу релігійні конфесії України опублікували заяви щодо заходів з протидії COVID-19.

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