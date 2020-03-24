Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без парафіян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Священний синод Православної Церкви України дозволяє проведення богослужінь у храмах лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.
“Пункт 3 „Практичних настанов для єпископату, духовенства і вірних у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби (COVID-19)“ (затверджених Священним синодом 17 березня 2020 р.) дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян”, — йдеться у повідомленні.
Таке рішення Синод під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія ухвалив під час телеконференції 24 березня.
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“Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку”, - додають в ПЦУ.
Однак повідомляється, що Церква наполягатиме перед органами держвлади не закривати храми під час карантину.
“У разі запровадження спеціальних дозволів на пересування наполягати на наданні таких дозволів священнослужителям та церковнослужителям для виконання ними своїх релігійних обов’язків”, — зауважили у Священному синоді.
Як раніше повідомляв УНН, у ПЦУ ще не вирішували, чи будуть пропускати прихожан на Великдень до церкви, чи буде лише трансляція онлайн.