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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без прихожан

Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без прихожан

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и певчими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Пункт 3 "Практических наставлений для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19)" (утвержденных Священным синодом 17 марта 2020 года) позволяет проведение богослужений в храмах одними священнослужителями и церковнослужителями и певчими, без личного присутствия мирян", - говорится в сообщении.

Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.

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"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи", - добавляют в ПЦУ.

Однако сообщается, что Церковь будет настаивать перед органами госвласти не закрывать храмы во время карантина.

"В случае введения специальных разрешений на передвижение настаивать на предоставлении таких разрешений священнослужителям и церковнослужителям для выполнения ими своих религиозных обязанностей", - отметили в Священном синоде.

Как ранее сообщал УНН, в ПЦУ еще не решали, будут ли пропускать прихожан на Пасху в церковь, или будет лишь трансляция онлайн.

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