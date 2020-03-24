Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без прихожан
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Священный синод Православной Церкви Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и певчими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Пункт 3 "Практических наставлений для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19)" (утвержденных Священным синодом 17 марта 2020 года) позволяет проведение богослужений в храмах одними священнослужителями и церковнослужителями и певчими, без личного присутствия мирян", - говорится в сообщении.
Такое решение Синод под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания принял во время телеконференции 24 марта.
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"Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи", - добавляют в ПЦУ.
Однако сообщается, что Церковь будет настаивать перед органами госвласти не закрывать храмы во время карантина.
"В случае введения специальных разрешений на передвижение настаивать на предоставлении таких разрешений священнослужителям и церковнослужителям для выполнения ими своих религиозных обязанностей", - отметили в Священном синоде.
Как ранее сообщал УНН, в ПЦУ еще не решали, будут ли пропускать прихожан на Пасху в церковь, или будет лишь трансляция онлайн.