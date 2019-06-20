ПЦУ планирует доказывать в суде правомерность создания Киевской Метрополии

“Киевская Метрополия будет реагировать. Мы надеемся, что беспочвенность этих требований будет доказана, потому что никто не может повернуть историю в прежнее состояние, и поэтому никакой суд, никакие иски не могут изменить того факта, что такая Церковь, Киевская Метрополия зарегистрирована”, — отметил он.

По его словам, иск УПЦ МП было адресован Минкульта, однако он касается все же ПЦУ.

Напомним, Окружным административным судом города Киева было открыто производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви Московского патриархата в Министерство культуры Украины и Государственного регистратора КП “Центр правовой помощи и регистрации” о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ).