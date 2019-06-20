ПЦУ планує доводити в суді правомірність створення Київської Метрополії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Православна церква України планує доводити в суді правомірність створення Київської Метрополії. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Київська Метрополія буде реагувати. Ми сподіваємось, що безпідставність цих вимог буде доведена, тому що ніхто не може повернути історію до попереднього стану, і тому ніякий суд, ніякі позови не можуть змінити того факту, що така Церква є, Київська Метрополія зареєстрована”, — зазначив він.
За його словами, позов УПЦ МП був адресований Мінкульту, однак він стосується все ж таки ПЦУ.
Нагадаємо, Окружним адміністративним судом міста Києва було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви Московського патріархату до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП “Центр правової допомоги та реєстрації” щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).