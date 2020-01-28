Птичий грипп отступает - Госпродпотребслужба

С момента обнаружения инфекции в Винницкой области службой принят комплекс мер, направленных на дезинфекцию в зоне ее возможного распространения.

“В период с 20.01 по 23.01 проведены мероприятия по стемпинг-аута (умерщвление и уничтожение путем сжигания инфицированной птицы), при этом подверглись умерщвлению и уничтожению всю птицу, которая находилась в эпизоотическом очаге — 108688 голов птицы.

Проведено вынужденную дезинфекцию помещений, находящихся в эпизоотическом очаге, а именно:



девяти помещений по содержанию птицы общей площадью — 10392,9 м2;



три яйцесклад общей площадью — 391 м2;



территория хозяйства площадью — 46410 м2;



одно помещение, в котором раньше содержались другие животные (МРС) площадью — 669,8 м2;



Сейчас продолжаются мероприятия по очистке, мойке и заключительной дезинфекции инфицированных помещений”, — сообщили в ведомстве.

В то же время было проведено клинический осмотр 28193 голов птицы в 1418 дворах 39-ти населенных пунктов зоны защиты и зоны наблюдения.

“По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не установлено.

Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы в зоне защиты и зоне наблюдения — отобрано и направлено на исследование 1920 проб биоматериала от птицы из 39 населенных пунктов (всех населенных пунктов зоны защиты и зоны наблюдения) и одного хозяйства по содержанию водоплавающей птицы, которое находится в зоне наблюдения.

По результатам проведенных лабораторных исследований возбудителя гриппа птицы не обнаружено”, — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, который был зафиксирован 18 января на территории ЧП “Хутор”, Винницкой области и предположительно пришел к нам с ЕС. В “Союзе птицеводов” считают, что реакция европейцев на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП “Хутор” курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В министерстве экономического развития сообщили о срочные консультации с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе надеются на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты в свою очередь расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем успокаивают: избыток украинской курятины не останется на внутреннем рынке, а будет направлен на другие рынки сбыта, а это около 80 стран мира. Поэтому ни ценовых колебаний, ни отрицательного влияния на сбыт других мясных продуктов — свинины и говядины — ожидать не стоит.