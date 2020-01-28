Пташиний грип відступає - Держпродспоживслужба

З моменту виявлення інфекції у Вінницькій області службою вжито комплекс заходів, направлених на дезінфекцію в зоні її можливого розповсюдження.

“У період з 20.01 по 23.01 проведено заходи з стемпінг-ауту (умертвіння та знищення шляхом спалювання інфікованої птиці), при цьому піддано умертвінню та знищенню всю птицю, яка знаходилась в епізоотичному вогнищі — 108 688 голів птиці.

Проведено вимушену дезінфекцію приміщень, що знаходяться у епізоотичному вогнищі, а саме:



дев’яти приміщень по утриманню птиці загальною площею — 10392,9 м2;



три яйцесклади загальною площею — 391 м2;



територія господарства площею — 46410 м2;



одне приміщення, в якому раніше утримувались інші тварини (ДРХ) площею — 669,8 м2;



Наразі тривають заходи з очистки, миття та заключної дезінфекції інфікованих приміщень”, — повідомили у відомстві.

Водночас було проведено клінічний огляд 28193 голів птиці в 1418 дворах 39-ти населених пунктів зони захисту та зони спостереження.

“За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту та спостереження не встановлено.

Для проведення лабораторного контролю за грипом птиці в зоні захисту та зоні спостереження — відібрано та направлено на дослідження 1920 проб біоматеріалу від птиці з 39-ти населених пунктів (усіх населених пунктів зони захисту та зони спостереження) та одного господарства по утриманню водоплавної птиці, яке знаходиться в зоні спостереження.

За результатами проведених лабораторних досліджень збудника грипу птиці не виявлено”, — наголосили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, Євросоюз обмежив ввіз української курятини через спалах пташиного грипу, який було зафіксовано 18 січня на території ПП “Хутір”, що на Вінниччині і який ймовірно прийшов до нас з ЄС. У “Союзі птахівників” вважають, що реакція європейців на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстка.

Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі сподіваються на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.

Експерти в свою чергу розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та разом з тим заспокоюють: надлишок української курятини не залишиться на внутрішньому ринку, а буде направлений на інші ринку збуту, а це близько 80 країн світу. Тож ані цінових коливань, ані негативного впливу на збут інших м’ясних продуктів — свинини та яловичини — очікувати не варто.