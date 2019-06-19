Птицеферму под Львовом эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Из-за сообщения о заминировании накануне эвакуировали 55 человек с птицефермы во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел накануне утром, около 11:45. Неизвестный сообщил о заминировании птицефермы в селе Мацошин Жовковского района.
На территории птицефермы работали подразделения гражданской защиты города Львова и области. Работы завершены в 14:15. Из помещений птицефермы было выведено 55 человек.
По результатам обследования помещений и прилегающей территории взрывного устройства не обнаружено.
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.
Напомним, "минер" люксового отеля во Львове требовал за сутки вывести войска из Донбасса.