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Птахоферму під Львовом евакуйовували через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Через повідомлення про замінування напередодні евакуйовували 55 людей з птахоферми на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Птахоферму під Львовом евакуйовували через загрозу вибуху

Інцидент стався напередодні зранку, близько 11:45. Невідомий повідомив про замінування птахоферми у селі Мацошин Жовківського району.

На території птахоферми працювали підрозділи цивільного захисту міста Львова та області. Роботи завершено о 14:15. З приміщень птахоферми було виведено 55 осіб.

За результатами обстеження приміщень та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено.

Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, "мінер" люксового готелю у Львові вимагав за добу вивести війська з Донбасу.

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