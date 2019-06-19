Птахоферму під Львовом евакуйовували через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Через повідомлення про замінування напередодні евакуйовували 55 людей з птахоферми на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався напередодні зранку, близько 11:45. Невідомий повідомив про замінування птахоферми у селі Мацошин Жовківського району.
На території птахоферми працювали підрозділи цивільного захисту міста Львова та області. Роботи завершено о 14:15. З приміщень птахоферми було виведено 55 осіб.
За результатами обстеження приміщень та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено.
Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.
Нагадаємо, "мінер" люксового готелю у Львові вимагав за добу вивести війська з Донбасу.