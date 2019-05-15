Птицеводы Украины призывают прекратить антиукраинскую кампанию в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Депутаты европейского парламента распространяют фейковую информацию относительно экспорта украинской курятины в страны ЕС. Об этом заявили в ассоциации "Союз птицеводов Украины", передает УНН.
По данным ассоциации, в апреле текущего года в Украину прибыл депутат Европейского парламента Томас Вайнц. По итогам визита, Вайц разослал членам Европарламента некий протокол, содержащий неточности и свидетельствующий о его непонимании, как функционирует украинская отрасль птицеводства.
"Этот протокол рассматривается как попытка подорвать переговоры между Европейским Союзом и Правительством Украины по квотам на продукцию птицеводства, которая является частью торговой сделки между сторонами", - считают в "Союзе птицеводов Украины".
В Ассоциации, комментируя положения документа, заявили, что:
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- Украинские производители продукции птицеводства никогда не нарушали Соглашение об Ассоциации.
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- Украина всегда действовала полностью в соответствии с законодательством ЕС.
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- Украинская продукция, экспортируемая в ЕС, как и вся другая продукция, что экспортируется в Европу, полностью соответствует всем законам ЕС о безопасности пищевых продуктов и благополучии животных, и классифицирована должным образом.
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- Соглашение является стратегическим партнерством для обеих сторон, несет пользу, как ЕС, так и Украины, а также гарантирует всем производителям уверенность по объемам торговли продукцией птицеводства в ЕС.
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Напомним, прошло всего три года с момента действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли и переориентации Украины с рынка России на рынок ЕС, как европейцы практически объявили торговую войну успешным украинским производителям, в частности производителям курятины.
Европейские фермеры возмущены ростом производства курятины в Украине и соответствующим ростом экспорта в ЕС, где украинская курятина стала суперпопулярной среди местных потребителей. Они жалуются на то, что Украина начала вытеснять их с рынка ЕС, используя свое конкурентное преимущество – доступную цену на продукт, и ни в каком виде не хотят расширения мизерных квот на ввоз украинской курятины в ЕС.
Дошло до того, что некоторые европарламентеры, в поддержку европейских фермеров накануне выборов в Европарламент (состоятся 23-26 мая), призывают Европейский банк реконструкции и развития остановить сотрудничество с украинскими компаниями – украинские же эксперты называют такие призывы пустословием и шантажом.
Защитить интересы украинских производителей за границей взялось представительство Украины в ЕС.