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Птицеводы Украины призывают прекратить антиукраинскую кампанию в ЕС

Птицеводы Украины призывают прекратить антиукраинскую кампанию в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9156 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Депутаты европейского парламента распространяют фейковую информацию относительно экспорта украинской курятины в страны ЕС. Об этом заявили в ассоциации "Союз птицеводов Украины", передает УНН.

По данным ассоциации, в апреле текущего года в Украину прибыл депутат Европейского парламента Томас Вайнц. По итогам визита, Вайц разослал членам Европарламента некий протокол, содержащий неточности и свидетельствующий о его непонимании, как функционирует украинская отрасль птицеводства.

"Этот протокол рассматривается как попытка подорвать переговоры между Европейским Союзом и Правительством Украины по квотам на продукцию птицеводства, которая является частью торговой сделки между сторонами", - считают в "Союзе птицеводов Украины".

В Ассоциации, комментируя положения документа, заявили, что:

  • Украинские производители продукции птицеводства никогда не нарушали Соглашение об Ассоциации.
  • Украина всегда действовала полностью в соответствии с законодательством ЕС.
  • Украинская продукция, экспортируемая в ЕС, как и вся другая продукция, что экспортируется в Европу, полностью соответствует всем законам ЕС о безопасности пищевых продуктов и благополучии животных, и классифицирована должным образом.
  • Соглашение является стратегическим партнерством для обеих сторон, несет пользу, как ЕС, так и Украины, а также гарантирует всем производителям уверенность по объемам торговли продукцией птицеводства в ЕС.

Напомним, прошло всего три года с момента действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли и переориентации Украины с рынка России на рынок ЕС, как европейцы практически объявили торговую войну успешным украинским производителям, в частности производителям курятины.

Европейские фермеры возмущены ростом производства курятины в Украине и соответствующим ростом экспорта в ЕС, где украинская курятина стала суперпопулярной среди местных потребителей. Они жалуются на то, что Украина начала вытеснять их с рынка ЕС, используя свое конкурентное преимущество – доступную цену на продукт, и ни в каком виде не хотят расширения мизерных квот на ввоз украинской курятины в ЕС.

Дошло до того, что некоторые европарламентеры, в поддержку европейских фермеров накануне выборов в Европарламент (состоятся 23-26 мая), призывают Европейский банк реконструкции и развития остановить сотрудничество с украинскими компаниями – украинские же эксперты называют такие призывы пустословием и шантажом. 

Защитить интересы украинских производителей за границей взялось представительство Украины в ЕС. 

Украинские Национальные Новости

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