Птахівники України закликають припинити антиукраїнську кампанію в ЄС

За даними асоціації, в квітні поточного року в Україну прибув депутат Європейського парламенту Томас Вайнц. За підсумками візиту, Вайц розіслав членам Європарламенту якийсь протокол, що містить неточності і свідчить про його нерозуміння, як функціонує українська галузь птахівництва.

"Цей протокол розглядається як спроба підірвати переговори між Європейським Союзом і Урядом України щодо квот на продукцію птахівництва, яка є частиною торгової угоди між сторонами", - вважають в "Союзі птахівників України".

В Асоціації, коментуючи положення документа, заявили, що:



Українські виробники продукції птахівництва ніколи не порушували Угода про Асоціацію.



Україна завжди діяла повністю відповідно до законодавства ЄС.



Українська продукція, що експортується в ЄС, як і вся інша продукція, що експортується до Європи, повністю відповідає всім законам ЄС про безпеку харчових продуктів і благополуччя тварин, і класифікована належним чином.



Угода є стратегічним партнерством для обох сторін, несе користь, як ЄС, так і України, а також гарантує всім виробникам впевненість за обсягами торгівлі продукцією птахівництва в ЄС.



Нагадаємо, пройшло всього три роки з моменту дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині вільної зони торгівлі та переорієнтації України з ринку Росії на ринок ЄС, як європейці практично оголосили торговельну війну успішним українським виробникам, зокрема виробникам курятини.

Європейські фермери обурені зростанням виробництва курятини в Україні і відповідним зростанням експорту в ЄС, де українська курятина стала суперпопулярною серед місцевих споживачів. Вони скаржаться на те, що Україна почала витісняти їх з ринку ЄС, використовуючи свою конкурентну перевагу - доступну ціну на продукт, і ні в якому вигляді не хочуть розширення мізерних квот на ввезення української курятини в ЄС.

Дійшло до того, що деякі европарламентери, на підтримку європейських фермерів напередодні виборів до Європарламенту (відбудуться 23-26 травня), закликають Європейський банк реконструкції і розвитку зупинити співпрацю з українськими компаніями - українські ж експерти називають такі заклики балаканиною і шантажем.

Захистити інтереси українських виробників за кордоном взялося представництво України в ЄС.