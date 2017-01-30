"ПСЖ" и "Монако" сыграли вничью в центральном матче Лиги 1

Владением мячом завладели хозяева поля из Парижа, однако до острых моментов дело не доходило до середины тайма, когда Эдинсон Кавани опасным ударом головой проверил бдительность кипера "монегасков" Даниеля Субашича. Вратарь вышел победителем в этой ситуации.

Второй удар в створ ворот гостей был нанесен лишь в конце первой половины. Лукас Моура на подступах к штрафной разместился ближе к центру и задал удар в нижний угол. Д.Субашич отбил мяч перед собой, но Е.Кавани успел сыграть на добивании.

Первый гол во встрече был забит на 80 минуте Эдинсон Кавани с 11-метрового. Пенальти в свои ворота привез Сидибе за фол против Дракслера. Однако в дополнительное время Бернард Силва помог "Монако" свести противостояние вничью 1: 1.

Напомним, что в турнирной таблице "Монако" и "Ницца" разделяют первое и второе места - у обоих коллективов по 49 очков. "ПСЖ" имеет 46 пунктов - третья ступень.