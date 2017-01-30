"ПСЖ" і "Монако" зіграли у нічию в центральному матчі Ліги 1
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Центральний поєдинок 22 туру французької Ліги 1 між “Парі Сен-Жермен” і “Монако” завершився нічийним рахунком 1:1. Матч пройшов у Парижі на “Парк-де-Пренс”, передає кореспондент УНН.
Володінням м’ячем заволоділи господарі поля з Парижу, однак до гострих моментів справа не доходила до середини тайму, коли Едінсон Кавані небезпечним ударом головою перевірив пильність кіпера “монегасків” Даніеля Субашича. Воротар вийшов переможцем у цій ситуації.
Другий удар у площину воріт гостей був нанесений лише наприкінці першої половини. Лукас Моура на підступах до штрафної розмістився ближче до центру та задав удар у нижній кут. Д.Субашич відбив м’яч перед собою, але Е.Кавані встиг зіграти на добиванні.
Перший гол у зустрічі був забитий на 80 хвилині Едінсоном Кавані з 11-метрового. Пенальті у свої ворота привіз Сідібе за фол проти Юліана Дракслера. Проте в додатковий час Бернард Сілва допоміг “Монако” звести протистояння в нічию 1:1.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці “Монако” і “Ніцца” поділяють перше і друге місця — у обох колективів по 49 очок. “ПСЖ” має 46 пунктів — третя сходинка.