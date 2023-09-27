Психотерапевт: единственный путь справиться с любыми негативными переживаниями - это их пережить

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Киев • УНН

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30 сентября в Киеве, в Pochayna Event Hall, впервые пройдет образовательный Форум "Освіта Дивосвіту". Форум будет посвящен откровенному разговору о необходимости изменений в мире и в частности - в образовании, изменений, которые способны обеспечить трансформацию Украины и украинцев.

Среди спикеров Форума выступают ведущие украинские эксперты и лидеры мнений в области образования, философии, бизнеса, инвестиций, социальных проектов, военного дела и тому подобное. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/. Принять участие можно как онлайн так и оффлайн.

Спикер Форума, Антон Семенов - психотерапевт, социальный психолог, основатель проекта "Как ты, брат?", дал ответы УНН на несколько вопросов.

С какими психологическими проблемами сталкиваются украинцы во время войны?

Конечно, проблемой является то, что очень многие украинцы приобретают травматический опыт. Еще одной, и на самом деле стратегически еще более важной проблемой является то, что война разрушила много отношений, социальных связей. Чтобы справляться с травматическим опытом, людям нужны связи, а их сейчас многим не хватает. Именно поэтому в нашем проекте "Как ты, брат?" первой задачей, которую мы перед собой поставили, было помочь всем украинцам сохранять и восстанавливать связи.

На каком этапе психологического восприятия сейчас находятся украинцы?

Как на мой взгляд, для подавляющего числа украинцев принятие того, что война – это надолго, уже произошло. Люди уже не ждут, когда война закончится, а адаптируются к тем обстоятельствам, которые есть здесь и сейчас.

Как справиться с разочарованием и усталостью от войны? С другими негативными факторами.

Единственный путь справиться с любыми негативными переживаниями – это их пережить. А для этого нужно, в первую очередь, социальное взаимодействие. Переживания стоит предъявить другим, убедиться в том, что есть сочувствие, принятие, право на эти переживания, и тогда человек начинает меняться согласно полученному опыту, принимать реальность, как она есть, и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Как справиться с потерей близких и родных? Как это можно пережить?

Главное последствие потери – это то, что человек в этот момент субъективно ощущает одиночество. Ему кажется, что он потерял все свои социальные связи. Поэтому очень важно помочь себе или человеку, который рядом, убедиться, что он не один, что есть друзья, есть поддержка, что вокруг есть свои.

Как вырастить здоровое психически поколение в этих условиях?

Ключевой момент – надо быть честными и искренними. Если мы будем избегать прояснения сложных или травматических моментов, мы сформируем хроническую психологическую травму. Поэтому нам всем важно учиться говорить на сложные темы, даже на те, в которых мы еще сами не разобрались. Я часто советую изучать простую разговорную формулу для ответа на сложные вопросы: «Я не знаю, но мы можем об этом поговорить».

Сможем ли мы адаптировать детей для послевоенной жизни?

Только при тех условиях, что сможем адаптироваться сами. Мы пример для детей во всем. Но даже если у родителей не получится адаптироваться, у детей все равно будет шанс. Правда, уже без помощи от родителей.

Почему вы советуете посетить Форум "Освіта Дивосвіту" родителям и педагогам?

Потому что нам всем важно учиться говорить на сложные темы, адаптироваться к тому, что происходит сейчас, и готовиться к тому, с чем мы столкнемся завтра. А еще потому, что каждому из нас в этом процессе нужна поддержка единомышленников. Это именно то место, где, я уверен, мы можем таких единомышленников найти.

Украинские Национальные Новости

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