Психотерапевт: єдиний шлях впоратися з будь-якими негативними переживаннями – це їх пережити

Серед спікерів Форуму виступають провідні українські експерти і лідери думок у галузях освіти, філософії, бізнесу, інвестицій, соціальних проєктів, військової справи тощо. З детальною програмою можна ознайомитися за посиланням: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/. Взяти участь можна як онлайн так і офлайн.

Спікер Форуму, Антон Семенов - психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту "Як ти, брате?", дав відповіді УНН на кілька запитань.

З якими психологічними проблемами стикаються українці в час війни?

Звісно, проблемою є те, що дуже багато українців набувають травматичного досвіду. Ще одною, і насправді стратегічно ще більш важливою проблемою є те, що війна зруйнувала багато стосунків, соціальних зв’язків. Щоб справлятися з травматичним досвідом, людям потрібні зв’язки, а їх зараз багатьом не вистачає. Саме тому в нашому проєкті "Як ти, брате?" першим завданням, яке ми перед собою поставили, було допомогти всім українцям зберігати та відновлювати зв’язки.

На якому етапі психологічного сприйняття зараз перебувають украïнцi?

Як на мій погляд, для переважної кількості українців прийняття того, що війна – це надовго, уже сталося. Люди вже не чекають, коли війна закінчиться, а адаптуються до тих обставин, які є тут і зараз.

Як упоратися з розчаруванням і втомою від війни? З iншими негативными факторами.

Єдиний шлях впоратися з будь-якими негативними переживаннями – це їх пережити. А для цього потрібна, в першу чергу, соціальна взаємодія. Переживання варто пред’явити іншим, переконатися в тому, що є співчуття, прийняття, право на ці переживання, і тоді людина починає змінюватися згідно з отриманим досвідом, приймати реальність, як вона є, та адаптуватися до нових обставин.

Як впоратися з втратою близьких та рiдних? Як це можна пережити?

Головний наслідок втрати – це те, що людина в цей момент суб’єктивно відчуває самотність. Їй здається, що вона втратила всі свої соціальні зв’язки. Тому дуже важливо допомогти собі або людині, яка поруч, переконатися, що вона не сама, що є друзі, є підтримка, що навколо є свої.

Як виростити здорове психічно покоління в цих умовах?

Ключовий момент – треба бути чесними та щирими. Якщо ми будемо уникати прояснення складних або травматичних моментів, ми сформуємо хронічну психологічну травму. Тому нам всім важливо навчатися говорити на складні теми, навіть на ті, в яких ми ще самі не розібралися. Я часто раджу вивчати просту розмовну формулу для відповіді на складні питання: «Я не знаю, проте ми можемо про це поговорити».

Чи зможемо ми адаптувати дiтей для повоєнного життя?

Тільки за тих умов, що зможемо адаптуватися самі. Ми приклад для дітей у всьому. Проте навіть якщо у батьків не вийде адаптуватися, у дітей все одне буде шанс. Щоправда, вже без допомоги від батьків.

Чому ви радите вiдвiдати Форум "Освiта Дивосвiту" батькам та педагогам?

Тому що нам всім важливо навчатися говорити на складні теми, адаптуватися до того, що відбувається зараз, та готуватися до того, з чим ми зіштовхнемося завтра. А ще тому, що кожному із нас в цьому процесі потрібна підтримка однодумців. Це саме то місце, де, я впевнений, ми можемо таких однодумців знайти.