Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю: врач объяснил последствия
Киев • УНН
Никотин и алкоголь серьезно ухудшают когнитивные способности и психику детей. Врач Отто Стойка рассказал о негативных последствиях употребления психоактивных веществ для обучения и поведения детей.
Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю. Сигареты и алкоголь ухудшают когнитивные способности детей и их психику.
Об этом сообщил врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Отто Стойка во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю. Здесь разные влияния, алкоголь тормозит нервную систему, никотин наоборот стимулирует. Вредит и то, и другое очень серьезно тем, что ухудшает когнитивные способности детей, их психику. Они становятся менее способными к обучению, менее спокойными, то есть такими неуравновешенными, не могут сконцентрироваться. Поэтому психоактивные вещества здесь оказывают очень негативный вклад больше всего
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