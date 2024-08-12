Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю: врач объяснил последствия

Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю. Сигареты и алкоголь ухудшают когнитивные способности детей и их психику.

Об этом сообщил врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Отто Стойка во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Психика детей очень уязвима к никотину и алкоголю. Здесь разные влияния, алкоголь тормозит нервную систему, никотин наоборот стимулирует. Вредит и то, и другое очень серьезно тем, что ухудшает когнитивные способности детей, их психику. Они становятся менее способными к обучению, менее спокойными, то есть такими неуравновешенными, не могут сконцентрироваться. Поэтому психоактивные вещества здесь оказывают очень негативный вклад больше всего - рассказал Стойка.

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