У Держпродспоживслужбі роз’яснили, в яких саме громадських місцях заборонено курити
Київ • УНН
Державна продовольчо-споживча служба нагадала про місця, де куріння в Україні заборонено, включаючи громадський транспорт, заклади охорони здоров'я та освіти, ресторани, готелі, дитячі майданчики та місця загального користування житлових будинків, за порушення яких накладаються штрафи.
У Держпродспоживслужбі нагадали, що кожна людина має право на безпечне бездимне середовище. Та пояснили в яких саме громадських місцях заборонене паління, пише УНН.
Держпродспоживслужба нагадує, що статтею 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" в Україні заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в громадських місцях, а саме:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
У Держпроді зазначили, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.
Додамо
Куріння фізичними особами тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу 51–170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 грн. (ст. 175-1 КУпАП).