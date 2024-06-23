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У Держпродспоживслужбі роз’яснили, в яких саме громадських місцях заборонено курити

Київ • УНН

 • 21810 перегляди

Державна продовольчо-споживча служба нагадала про місця, де куріння в Україні заборонено, включаючи громадський транспорт, заклади охорони здоров'я та освіти, ресторани, готелі, дитячі майданчики та місця загального користування житлових будинків, за порушення яких накладаються штрафи.

У Держпродспоживслужбі роз’яснили, в яких саме громадських місцях заборонено курити

У Держпродспоживслужбі нагадали, що кожна людина має право на безпечне бездимне середовище. Та пояснили в яких саме громадських місцях заборонене паління, пише УНН.

Держпродспоживслужба нагадує, що статтею 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" в Україні заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в громадських місцях, а саме:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту.

У Держпроді зазначили, що місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.

Додамо

Куріння фізичними особами тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу 51–170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 грн. (ст. 175-1 КУпАП).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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