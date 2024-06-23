Киев • УНН
Государственная продовольственно-потребительская служба напомнила о местах, где курение в Украине запрещено, включая общественный транспорт, учреждения здравоохранения и образования, рестораны, гостиницы, детские площадки и места общего пользования жилых домов, за нарушение которых накладываются штрафы.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что каждый человек имеет право на безопасную бездымную среду. И объяснили в каких именно общественных местах запрещено курение, пишет УНН.
Госпродпотребслужба напоминает, что статьей 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" в Украине запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в общественных местах, а именно:
В Госпрод отметили, что местные советы в своих пределах могут дополнительно определять места, в которых запрещено курение на любой срок.
добавим
Курение физическими лицами табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, влечет предупреждение или наложение штрафа 51-170 грн. в случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн. (ст. 175-1 КУоАП).