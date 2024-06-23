В Госпродпотребслужбе напомнили, что каждый человек имеет право на безопасную бездымную среду. И объяснили в каких именно общественных местах запрещено курение, пишет УНН.

Госпродпотребслужба напоминает, что статьей 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" в Украине запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в общественных местах, а именно:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта.

В Госпрод отметили, что местные советы в своих пределах могут дополнительно определять места, в которых запрещено курение на любой срок.

добавим

Курение физическими лицами табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, влечет предупреждение или наложение штрафа 51-170 грн. в случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн. (ст. 175-1 КУоАП).