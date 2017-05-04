Психические расстройства составляют 12% мирового бремени болезней
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Психические расстройства составляют 12% бремени болезней во всех странах мира. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"На долю психических расстройств приходится 12% глобального бремени болезней во всех странах мира. По оценкам экспертов ВОЗ, к 2020 году на их долю придется 15% жизни человека, утраченных из-за неработоспособности", - говорится в сообщении.
Также известно, что наибольшая доля психических расстройств приходится на плечи наиболее продуктивной группы населения.
Как сообщал УНН, почти 4% населения Украины нуждались психиатрическую и наркологическую помощь на начало 2016 года.