Психічні розлади складають 12% світового тягаря хвороб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Психічні розлади складають 12% тягаря хвороб у всіх країнах світу. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.
“На частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу. За оцінками експертів ВООЗ, до 2020 року на їх частку припаде 15% життя людини, втрачених через непрацездатність”, — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що найбільша частка психічних розладів припадає на плечі найбільш продуктивної групи населення.
Як передавав УНН, майже 4% населення України потребували психіатричну та наркологічну допомогу на початок 2016 року.