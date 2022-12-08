Проживают незащищенные люди: правительство Болгарии призывают обеспечить украинцев питанием

Детали



Болгарский фонд «Три женщины», который с начала марта собирает гуманитарную помощь для украинских беженцев, в открытом письме обратился к временному правительству с просьбой возобновить финансирование питания беженцев по программе размещения по государственной поддержке.

Система субсидирования проживания для украинцев, бежавших от войны россии против их страны, была создана предыдущим правительством, но в середине ноября временное правительство изменило ее, чтобы финансировать только проживание, без финансовой поддержки на питание.

В письме говорится, что Болгария всегда демонстрировала силу своего гражданского общества в критические исторические моменты и неоднократно принимала и помогала беженцам и меньшинствам.

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«Мы хотим верить, что даже сегодня мы как нация имеем силу вести себя морально и достойно с людьми, нуждающимися в нашей поддержке. Необходимо обеспечить едой и теплом на зиму тех украинцев, которые находятся в госбазах и для которых наша помощь является единственным путем достойного существования», - говорится в письме.

В заведении остались только самые уязвимые слои населения: малообеспеченные, с особыми потребностями, люди с ограниченными возможностями, маломобильные, больные здоровьем и многодетные матери.

В фонде сообщили, что вместе со многими волонтерами прилагают все возможные усилия для сбора средств и снабжения беженцев предметами первой необходимости: продуктами питания, теплой одеждой и одеялами. Также в письме говорится, что летние помещения, где размещают украинцев, не подходят для зимнего проживания.

Для некоторых объектов размещения местные власти организовывали временные решения. В Варне администрация планирует доставку продуктов, но только до 23 декабря.

«Неужели мы оставим людей без еды в канун Рождества? Мы считаем, что правительство и гражданское общество должны действовать вместе и помощь людям, спасающимся от войны, не может быть оставлена исключительно в руках неправительственного сектора и граждан», – говорится в письме.

Дополнение

Правительство Болгарии продлило действие программы по размещению украинских беженцев.