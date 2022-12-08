Проживають незахищені люди: уряд Болгарії закликають забезпечити українців харчуванням

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Болгарський фонд «Три жінки», який з початку березня збирає гуманітарну допомогу для українських біженців, у відкритому листі звернувся до тимчасового уряду з проханням відновити фінансування харчування біженців за програмою розміщення з державної підтримки.

Система субсидування проживання для українців, які втекли від війни росії проти їхньої країни, була створена попереднім урядом, але в середині листопада тимчасовий уряд змінив її, щоб фінансувати лише проживання, без фінансової підтримки на харчування.

У листі говориться, що Болгарія завжди демонструвала силу свого громадянського суспільства в критичні історичні моменти і неодноразово приймала та допомагала біженцям і меншинам.

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«Ми хочемо вірити, що навіть сьогодні ми як нація маємо сили поводитися морально та гідно з людьми, які потребують нашої підтримки. Необхідно забезпечити їжею та теплом на зиму тих українців, які перебувають у держбазах і для яких наша допомога є єдиним шляхом до гідного існування», - йдеться у листі.

У закладі залишилися лише найуразливіші верстви населення: малозабезпечені, з особливими потребами, люди з обмеженими можливостями, маломобільні, хворі на здоров’я та багатодітні матері.

У фонді повідомили, що разом із багатьма волонтерами докладають усіх можливих зусиль для збору коштів та постачання біженців предметами першої необхідності: продуктами харчування, теплим одягом та ковдрами. Також у листі йдеться про те, що літні приміщення, де розміщують українців, не підходять для зимового проживання.

Для деяких об'єктів розміщення місцева влада організовувала тимчасові рішення. У регіоні Варни адміністрація планує доставку продуктів, але лише до 23 грудня.

«Невже ми залишимо людей без їжі напередодні Різдва? Ми вважаємо, що уряд і громадянське суспільство повинні діяти разом і що допомога людям, які рятуються від війни, не може бути залишена виключно в руках неурядового сектору та громадян», – йдеться у листі.

Доповнення

Уряд Болгарії продовжив дію програми з розміщення українських біженців.