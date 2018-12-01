Прожиточный минимум с сегодняшнего дня вырастет на 76 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 1 декабря 2018 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырастет на 76 гривен - с 1777 до 1853 гривен. Такие показатели заложены в Бюджет-2018, передает УНН.
К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов. Правительство проводит индексацию, как правило, два раза в год - с 1 июля и 1 декабря.
С 1 декабря 2018 года изменится размер пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1497 гривен.
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Так, установленные 1 июля 2018 года социальные показатели изменятся с 1 декабря 2018 года, а в следующем году - с 1 июля и 1 декабря.