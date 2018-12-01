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Прожитковий мінімум відсьогодні зросте на 76 грн

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць росте на 76 гривень - з 1777 до 1853 гривень. Такі показники закладені у Бюджет-2018, передає УНН.

До розміру прожиткового мінімуму прив'язані соціальні виплати. Тому його підвищення тягне за собою і збільшення розміру решти соціальних видатків. Уряд проводить індексацію, як правило, двічі на рік - з 1 липня і 1 грудня.

З 1 грудня 2018 року зміниться розмір пенсій. Мінімальна пенсія виросте до 1497 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2019: якою буде мінімальна зарплата

Отже, встановлені 1 липня 2018 року соціальні показники зміняться з 1 грудня 2018 року, а наступного року - з 1 липня та 1 грудня.

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