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Провокации на Запорожской АЭС – ядерный шантаж мира: эксперт рассказал о рисках

Провокации на Запорожской АЭС – ядерный шантаж мира: эксперт рассказал о рисках

Киев • УНН

 • 243391 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Радиоактивные отходы и ядерный материал, количество которого задекларировала Украина и гарантировала его безопасность. Также психологическое состояние персонала, работающего на станции и принимающего важные решения по ядерной безопасности, и запасы материалов, поддерживающих деятельность электростанции. Все эти аспекты находятся под большим вопросом и представляют угрозу не только Украине, но и миру. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

Цитата

«Данные провокации на площадке Запорожской АЭС – это ядерный шантаж мира. Я понимаю риски, которые подчеркивают специалисты нашей ядерной отрасли в случае визита МАГАТЭ. Такой визит позволит россиянам легализоваться на ЗАЭС. Но существует и другая сторона и это то, что, по моему мнению, беспокоит МАГАТЭ, судя по их основным тезисам о нарушении основных принципов безопасности на атомной электростанции. Первое – это нераспространение ядерного материала, поскольку мы, как государство, гарантировали безопасность ядерного материала, который находится на территории ЗАЭС. Это и отработанное ядерное топливо, и свежее. Кроме того, там есть и радиоактивные отходы, которые формируются в процессе работы электростанции. Под вопросом, сохранились ли эти материалы на месте и в том количестве, которое задекларировала Украина», – рассказал Плачков.

Детали

Также, по словам эксперта, непонятно, хватает ли на ЗАЭС запасных частей, запаса материалов, агентов и дизельного топлива. Под вопросом остается психологический ресурс оперативного персонала, который находится на станции и принимает важные решения по ядерной и радиационной безопасности. И не менее важно – кто осуществляет физическую защиту объекта. Это неизвестно никому, кроме рф.

«Я согласен с нашим Президентом, что надо наложить санкции на «Росатом» и на его руководителей. Еще у нас до сих пор не денонсировано соглашение между правительством россии и правительством Украины о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере ядерной энергетики с 1993 года. И манипулирование этим соглашением представителями россии мы уже видели и на Чернобыльской АЭС и сейчас видим на площадке Запорожской АЭС. Ведь они заявляют, что занимаются совместной физической защитой объекта и безопасного использования ядерной энергии», – отметил Плачков.

Он считает, что также нужно пытаться отстранить российскую сторону и от инспекции МАГАТЭ, и от принятия решений по акту или отчету, который будет сформирован во время визита на Запорожскую АЭС. Ведь в отчете должны будут фиксироваться все действия, которыми сейчас занимается рф на площадке ЗАЭС.

Напомним

Представитель пресс-службы ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона сообщил, что на Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли оружие и взрывчатку.

Российские оккупанты обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции – попали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Украинские Национальные Новости

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