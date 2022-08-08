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Провокації на Запорізькій АЕС – ядерний шантаж світу: експерт розповів про ризики

Провокації на Запорізькій АЕС – ядерний шантаж світу: експерт розповів про ризики

Київ • УНН

 • 243402 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Радіоактивні відходи та ядерний матеріал, кількість якого задекларувала Україна та гарантувала його безпеку. Також психологічний стан персоналу, який працює на станції та приймає важливі рішення щодо ядерної безпеки, і запаси матеріалів, що підтримують діяльність електростанції. Всі ці аспекти знаходяться під великим питанням і становлять загрозу не лише для України, а й світу. Про це в коментарі УНН розповів ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

Цитата

«Дані провокації на майданчику Запорізької АЕС – це ядерний шантаж світу. Я розумію ризики, про які наголошують фахівці нашої ядерної галузі в разі візиту МАГАТЕ. Такий візит дасть можливість росіянам легалізуватися на ЗАЕС. Але існує й інша сторона і це те, що, на мою думку, турбує МАГАТЕ, судячи з їх основних тез про порушення основних принципів безпеки на атомній електростанції. Перше – це нерозповсюдження ядерного матеріалу, оскільки ми, як держава, гарантували безпеку ядерного матеріалу, який знаходиться на території ЗАЕС. Це і відпрацьоване ядерне паливо, і свіже. Крім того, там ще є і радіоактивні відходи, які формуються в процесі роботи електростанції. Під питанням, чи збереглися ці матеріали на місці і чи в тій кількості, яка задекларувала Україна», – розповів Плачков.

Деталі

Також, за словами експерта, не зрозуміло, чи вистачає на ЗАЕС запасних частин, запасу матеріалів, агентів та дизельного палива. Під питанням залишається психологічний ресурс оперативного персоналу, який знаходиться на станції і приймає важливі рішення щодо ядерної та радіаційної безпеки. І не менш важливе – хто здійснює фізичний захист об’єкта. Це невідомо нікому, крім рф.

«Я згоден з нашим Президентом, що треба накладати санкції на «Росатом» і на його керівників. Ще в нас досі не денонсована угода між урядом росії та урядом України щодо науково-технічного та економічного співробітництва в сфері ядерної енергетики від 1993 року. І маніпулювання цією угодою представниками рф ми вже бачили і на Чорнобильській АЕС і зараз бачимо на майданчику Запорізької АЕС. Адже вони заявляють, що займаються спільним фізичним захистом об’єкту та безпечного використання ядерної енергії», – зазначив Плачков.

Він вважає, що також потрібно намагатися відсторони російську сторону і від інспекції МАГАТЕ, і від прийняття рішень щодо акту або звіту, який буде сформований під час візиту на Запорізьку АЕС. Адже в звіті повинні будуть фіксуватися всі дії, якими наразі займаєтья рф на майданчику ЗАЕС.

Нагадаємо

Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку.

Російські окупанти обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції – влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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