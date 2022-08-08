Провокації на Запорізькій АЕС – ядерний шантаж світу: експерт розповів про ризики

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«Дані провокації на майданчику Запорізької АЕС – це ядерний шантаж світу. Я розумію ризики, про які наголошують фахівці нашої ядерної галузі в разі візиту МАГАТЕ. Такий візит дасть можливість росіянам легалізуватися на ЗАЕС. Але існує й інша сторона і це те, що, на мою думку, турбує МАГАТЕ, судячи з їх основних тез про порушення основних принципів безпеки на атомній електростанції. Перше – це нерозповсюдження ядерного матеріалу, оскільки ми, як держава, гарантували безпеку ядерного матеріалу, який знаходиться на території ЗАЕС. Це і відпрацьоване ядерне паливо, і свіже. Крім того, там ще є і радіоактивні відходи, які формуються в процесі роботи електростанції. Під питанням, чи збереглися ці матеріали на місці і чи в тій кількості, яка задекларувала Україна», – розповів Плачков.

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Також, за словами експерта, не зрозуміло, чи вистачає на ЗАЕС запасних частин, запасу матеріалів, агентів та дизельного палива. Під питанням залишається психологічний ресурс оперативного персоналу, який знаходиться на станції і приймає важливі рішення щодо ядерної та радіаційної безпеки. І не менш важливе – хто здійснює фізичний захист об’єкта. Це невідомо нікому, крім рф.

«Я згоден з нашим Президентом, що треба накладати санкції на «Росатом» і на його керівників. Ще в нас досі не денонсована угода між урядом росії та урядом України щодо науково-технічного та економічного співробітництва в сфері ядерної енергетики від 1993 року. І маніпулювання цією угодою представниками рф ми вже бачили і на Чорнобильській АЕС і зараз бачимо на майданчику Запорізької АЕС. Адже вони заявляють, що займаються спільним фізичним захистом об’єкту та безпечного використання ядерної енергії», – зазначив Плачков.

Він вважає, що також потрібно намагатися відсторони російську сторону і від інспекції МАГАТЕ, і від прийняття рішень щодо акту або звіту, який буде сформований під час візиту на Запорізьку АЕС. Адже в звіті повинні будуть фіксуватися всі дії, якими наразі займаєтья рф на майданчику ЗАЕС.

Нагадаємо

Представник пресслужби ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного марафону повідомив, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли зброю та вибухівку.

Російські окупанти обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції – влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.