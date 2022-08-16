Провокация и игра на "ядерных нервах": Резников об обстрелах оккупантами ЗАЭС

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"В эксклюзивном интервью “Голосу Америки” он (Резников – ред.) заявил, что постоянные обстрелы г. Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС – это "провокация и такая себе игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом", – говорится в сообщении.

Детали

На вопрос, формализовало ли украинское командование обещание не обстреливать Запорожскую АЭС в форме приказа, Резников ответил, что не готов обсуждать военные приказы публично. Он также добавил, что западные партнеры доверяют заверениям Украины не подвергать Запорожскую АЭС опасности.

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“Но для меня нет пока никакого повода считать, что есть где-то недоверие к нам. По крайней мере, ни одного запроса, ни разговора, а я общаюсь с министрами обороны всех дружественных нам стран, их где-то около 50-ти по состоянию на сегодня. (…) Никакого вопроса на эту тему, который они хотели бы прояснить, не звучало”, – заявил Резников.

По мнению министра, обстреливая территорию Запорожской АЭС, россияне пытаются "держать нас всех с вами заложниками". По его словам, это применение россией ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия.

“Они попробуют технически, мы это точно знаем, переключить производимую этой станцией электроэнергию для подачи ее в Крым и отключить полностью от этой электроэнергии свободные территории Украины, которые находятся под контролем правительства. Вот те задачи, которые они решают, блокируя эту станцию​​”, – отметил Резников.

Министр обороны также выразил надежду, что украинские ВСУ способны не позволить россиянам подключить Запорожскую энергостанцию ​​к сети в Крыму.

Дополнение

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские захватчики заняли центр резервного управления на Запорожской АЭС.