Провокация и игра на "ядерных нервах": Резников об обстрелах оккупантами ЗАЭС

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16740 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 52333 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 95081 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 129862 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 128244 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 280360 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135985 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122989 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380590 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84416 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 10874 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 4298 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 9314 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 13681 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 13420 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 280356 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 302127 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380588 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 356824 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402756 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 986 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80986 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114518 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134105 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172837 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Провокация и игра на "ядерных нервах": Резников об обстрелах оккупантами ЗАЭС

Киев • УНН

 • 97042 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью “Голосу Америки” заявил, что постоянные обстрелы российскими войсками Энергодара и территории вокруг Запорожской АЭС – это провокация и игра на "ядерных нервах" мирового общества, передает УНН.

Провокация и игра на "ядерных нервах": Резников об обстрелах оккупантами ЗАЭС

Цитата

"В эксклюзивном интервью “Голосу Америки” он (Резников – ред.) заявил, что постоянные обстрелы г. Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС – это "провокация и такая себе игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом", – говорится в сообщении.

Детали

На вопрос, формализовало ли украинское командование обещание не обстреливать Запорожскую АЭС в форме приказа, Резников ответил, что не готов обсуждать военные приказы публично. Он также добавил, что западные партнеры доверяют заверениям Украины не подвергать Запорожскую АЭС опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерный терроризм россии на ЗАЭС: ВР обратилась к ООН, ЕС и Евросовету

“Но для меня нет пока никакого повода считать, что есть где-то недоверие к нам. По крайней мере, ни одного запроса, ни разговора, а я общаюсь с министрами обороны всех дружественных нам стран, их где-то около 50-ти по состоянию на сегодня. (…) Никакого вопроса на эту тему, который они хотели бы прояснить, не звучало”, – заявил Резников.

По мнению министра, обстреливая территорию Запорожской АЭС, россияне пытаются "держать нас всех с вами заложниками". По его словам, это применение россией ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия.

“Они попробуют технически, мы это точно знаем, переключить производимую этой станцией электроэнергию для подачи ее в Крым и отключить полностью от этой электроэнергии свободные территории Украины, которые находятся под контролем правительства. Вот те задачи, которые они решают, блокируя эту станцию​​”, – отметил Резников.

Министр обороны также выразил надежду, что украинские ВСУ способны не позволить россиянам подключить Запорожскую энергостанцию ​​к сети в Крыму.

Дополнение

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские захватчики заняли центр резервного управления на Запорожской АЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81