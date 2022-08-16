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Провокація та гра на "ядерних нервах": Резніков про обстріли окупантами ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю “Голосу Америки” заявив, що постійні обстріли російськими військами Енергодара та території навколо Запорізької АЕС – це провокація і гра на "ядерних нервах" світового суспільства, передає УНН.

Провокація та гра на "ядерних нервах": Резніков про обстріли окупантами ЗАЕС

Цитата

"В ексклюзивному інтерв'ю “Голосу Америки” він (Резніков – ред.) заявив, що постійні обстріли м. Енергодар та території навколо Запорізької АЕС – це "провокація і така собі гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому", – ідеться у повідомленні.

Деталі

На запитання, чи українське командування формалізувало обіцянку не обстрілювати Запорізьку АЕС у формі наказу, Резніков відповів, що не готовий обговорювати військові накази публічно. Він також додав, що західні партнери довіряють запевненням України не наражати Запорізьку АЕС на небезпеку.

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“Але для мене немає поки що жодного приводу вважати, що є десь недовіра до нас. Принаймні, жодного запиту, жодної розмови, а я спілкуюся з міністрами оборони всіх дружніх нам країн, їх десь близько 50-ти станом на сьогодні. (…) Жодного питання на цю тему, яке вони хотіли б прояснити, не звучало”, – заявив Резніков.

На думку міністра, обстрілюючи територію Запорізької АЕС, росіяни намагаються “тримати нас всіх з вами заручниками". За його словами, це застосування росією ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї.

“Вони спробують технічно, ми це точно знаємо, переключити електроенергію, яка виробляється цією станцією, для подачі її в Крим, і відключити повністю від цієї електроенергії вільні території України, які є під контролем уряду. От ті задачі, які вони вирішують, блокуючи цю станцію”, – зазначив Резніков.

Міністр оборони також висловив сподівання, що ЗСУ мають здатність не дозволити росіянам підключити Запорізьку енергостанцію до мережі в Криму.

Доповнення

15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські загарбники зайняли центр резервного управління на Запорізькій АЕС.

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