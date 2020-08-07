Провокаторы "зайцев" и охрана: Укрзализныця презентует программу безопасности перевозок

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81927 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101680 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126339 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107155 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127115 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102013 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104033 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101947 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Провокаторы "зайцев" и охрана: Укрзализныця презентует программу безопасности перевозок

Провокаторы "зайцев" и охрана: Укрзализныця презентует программу безопасности перевозок

Киев  •  УНН

 • 17866 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров. Ее реализация начнется в сжатые сроки. Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сообщил он.

По словам Юрика, указанная программа будет представлена на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, что в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - резюмировал глава Укрзализныци.

Напомним, что за последние несколько недель в украинских поездах произошло несколько инцидентов: в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападающего задержали. Мужчина оказался безбилетным.

Позже, уже в поезде №017КО "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда.

Геращенко предложил сделать "черный список" для тех, кого снимают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм.

Украинские Национальные Новости

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