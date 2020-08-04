Спроба згвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": у зловмисника не було квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У зловмисника, який напав та намагався згвалтувати пасажирку потягу "Маріуполь-Київ" не було квитка. Про це під час брифінгу повідомив директор пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Толкачов, передає кореспондент УНН.
"Провідниця винна у тому, що на станції "П'ятихатки-Стикова" стороння людина сіла у поїзд, провідниця не контролювала посадку у даний вагон. Стороння особа проникла у вагон, знайшла вільне купе і в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було. Провідниця запевняє, що не брала грошей", - сказав він.
Окрім того, Толкачов заявив, що на сьогодні ведуться переговори зі страховою компанією для того, щоб компенсувати потерпілій витрати на лікування.
Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.
Своєю чергою, постраждала опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".
Раніше повідомлялося, що в Укрзалізниці заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував зґвалтувати.