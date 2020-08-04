Спроба згвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": у зловмисника не було квитка

"Провідниця винна у тому, що на станції "П'ятихатки-Стикова" стороння людина сіла у поїзд, провідниця не контролювала посадку у даний вагон. Стороння особа проникла у вагон, знайшла вільне купе і в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було. Провідниця запевняє, що не брала грошей", - сказав він.

Окрім того, Толкачов заявив, що на сьогодні ведуться переговори зі страховою компанією для того, щоб компенсувати потерпілій витрати на лікування.

Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.

Своєю чергою, постраждала опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".

Раніше повідомлялося, що в Укрзалізниці заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував зґвалтувати.